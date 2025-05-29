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娛樂 最新消息

就在今夜！蘇打綠日本武道館開唱 前進東瀛殺進日本公信榜

蘇打綠今晚在日本武道館開唱。（緒風提供）蘇打綠今晚在日本武道館開唱。（緒風提供）

〔記者陽昕翰／東京報導〕金曲樂團蘇打綠創下生涯里程碑，今晚將登上日本傳奇殿堂「日本武道館」開唱，恰逢成團20週年的最後一夜，這場夢幻舞台順勢成為最盛大的慶生派對。

蘇打綠今晚在東京開唱，恰逢成團20週年的最後一夜。（緒風提供）蘇打綠今晚在東京開唱，恰逢成團20週年的最後一夜。（緒風提供）

繼王菲、周杰倫、五月天、張惠妹等大咖藝人後，蘇打綠登上了日本指標性的演唱會殿堂，門票已經完售。近來從武道館外的巨型看板到澀谷街頭的專輯展示，走到哪都巧遇蘇打綠，讓粉絲直呼：「東京根本變成蘇打綠慶生主場！」

而蘇打綠進軍東瀛，2005年的首張出道專輯，也以復刻日版在當地發行，一出手便空降Oricon週榜第15名，成為全榜唯一華語作品，於日韓音樂主場中突圍而出，寫下華語樂團罕見紀錄。

蘇打綠的出道專輯空降Oricon週榜。（緒風提供）蘇打綠的出道專輯空降Oricon週榜。（緒風提供）

全世界音樂愛好者必訪的聖地Tower Records 在澀谷店設立專屬展示區、大螢幕循環播放 MV，也盛讚蘇打綠是「清澈如詩般的台灣樂團」。

團長阿福感動回憶，當年初訪東京就是來這裡朝聖，「沒想到數十年後，自己的專輯也能出現在這裡。」而專輯一度熱賣斷貨，店方緊急公告補貨，讓這裡成為打粉前往武道館前最具儀式感的朝聖地。

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