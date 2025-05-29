家寧不滿遭Andy影射拜金！怒揭「薪資不公」真相

家寧拍片回應風波。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅情侶眾量級Andy與家寧分手風波持續延燒，關於前日Andy多張對話截圖影射家寧是拜金女、把他當工具人等，家寧稍早又再發出影片，「他把我營造成是為了錢才和他在一起的女生，自己卻塑造成被害者形象，真的令人無法理解。」且對自己過去工作細節開誠布公解釋。

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家寧表示她為了眾量級非常認真工作，「我當時沒日沒夜的工作、拍攝，為公司帶來不少的收入，但我每個月卻只能領著五萬元的月薪，和公司反應也沒有用，所以我才會試著請Andy幫我和公司溝通。」

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至於Andy所貼出兩人2022年的對話截圖，她承認自己頻繁出國，但都是為了拍攝，「當時我為了能讓自己在創作這條路上走得更遠，也是去參加觀摩一些時尚產業活動，這些開銷不可能是我每個月領幾萬元的薪資所能負擔，因此當時我才由Andy協助，我被公司拒絕時，我跟Andy抱怨的這些情緒，都是源自於我覺得我明明這麼努力的工作、為公司為眾量級賺錢，但好像都沒有取得應有的收入時的無力感。」

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