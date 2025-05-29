晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

家寧否認出軌！開嗆Andy「用抹黑掩蓋事實」：你才劈腿多次

家寧拍片回應Andy。（翻攝自YouTube）家寧拍片回應Andy。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅情侶眾量級Andy與家寧分手風波持續延燒，雙方你來我往在網路互揭瘡疤，引爆網友圍觀熱潮。家寧今早再發出影片反擊，怒轟Andy：「這段關係中，劈腿多次的是你不是我！」

相關新聞:眾量級帳務全由Andy掌控？家寧8分鐘影片開撕「歡迎反駁」

家寧日前指控Andy交往期間出軌多名女性、對她情緒控制與冷暴力，隨後Andy也不甘示弱回擊，間接承認與他人發生感情流動，但強調是女方與男閨密「過從甚密」在先，還指控自己被當成「提款機」與「工具人」，才會選擇分手。

家寧今早再發出影片反擊，強調Andy承認出軌，卻用她和男閨密過於親密而合理化自己的行為，並重申自己在與Andy交往期間，與其他異性沒有踰矩的行為，「這段關係中，劈腿多次的是你不是我！」並解釋對方指出的閨密是彼此的共同朋友，且閨密有有出面澄清性向，指控Andy試圖用抹黑來影射她出軌在先，藉此合理化，還造成該朋友的困擾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中