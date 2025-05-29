家寧否認出軌！開嗆Andy「用抹黑掩蓋事實」：你才劈腿多次

家寧拍片回應Andy。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅情侶眾量級Andy與家寧分手風波持續延燒，雙方你來我往在網路互揭瘡疤，引爆網友圍觀熱潮。家寧今早再發出影片反擊，怒轟Andy：「這段關係中，劈腿多次的是你不是我！」

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家寧日前指控Andy交往期間出軌多名女性、對她情緒控制與冷暴力，隨後Andy也不甘示弱回擊，間接承認與他人發生感情流動，但強調是女方與男閨密「過從甚密」在先，還指控自己被當成「提款機」與「工具人」，才會選擇分手。

家寧今早再發出影片反擊，強調Andy承認出軌，卻用她和男閨密過於親密而合理化自己的行為，並重申自己在與Andy交往期間，與其他異性沒有踰矩的行為，「這段關係中，劈腿多次的是你不是我！」並解釋對方指出的閨密是彼此的共同朋友，且閨密有有出面澄清性向，指控Andy試圖用抹黑來影射她出軌在先，藉此合理化，還造成該朋友的困擾。

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