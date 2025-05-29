「初戀系女神」降臨！金娜妍宣布簽約台灣公司 未來動向曝光

金娜妍宣布與台灣經紀公司簽約。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神金娜妍，憑藉甜美清新的外貌及充滿活力的舞台表現，被外界譽為「初戀系代表」，日前獲邀來台擔任味全龍應援嘉賓，人氣扶搖直上。昨（28）她發文宣布正式與台灣經紀公司簽約，讓網友全都嗨翻。

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台灣娛樂經紀公司「玖玥玖娛樂」28日在社群發文宣布，正式與金娜妍簽約的好消息，「從領航猿的限定空姐再到味全龍擔任表演嘉賓，謝謝大家對娜妍這麼的力挺，也要告訴大家個好消息，娜妍成為玖玥玖『正式夥伴』啦！」，表示未來將透過更多形式與台灣粉絲互動，讓許多粉絲期待不已。隨後，金娜妍也在個人社群轉發該貼文，分享這項喜訊。

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消息曝光後，網友們紛紛興奮驚呼，「恭喜娜妍！！期待你在台灣發光發熱！」、「恭喜娜妍！簽約台灣經紀公司未來一定會有更多應援活動與代言」、「歡迎來台灣發展」。至於金娜妍未來會加入哪個球團，不少人瘋猜她將會成為「小龍女」的一員，而經紀人也鬆口回應《TVBS新聞網》，透露合約進度樂觀，但最終結果還是要等球團公布。

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