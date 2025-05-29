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櫻井翔「專訪賴清德」日媒預測恐斷中國演藝路 公司回應了

日本天團「嵐」成員櫻井翔（左）日前專訪總統賴清德。（翻攝自X、資料照）日本天團「嵐」成員櫻井翔（左）日前專訪總統賴清德。（翻攝自X、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天團「嵐」成員櫻井翔近日以新聞節目《News Zero》記者身分來到台灣，不僅從日本、台灣及中國的角度探究「台灣有事」一事，還與總統賴清德面對面專訪。然而，此舉引起中國小粉紅不滿，有日媒推測恐斷了中國的演藝路，對此，櫻井翔所屬公司STARTO娛樂也回應了。

相關新聞：櫻井翔來台專訪賴清德總統 中國小粉紅玻璃心碎怒轟「辱華」

據《週刊文春》報導，櫻井翔5月19日以記者身分採訪賴清德，隔日更出席總統府活動。對此，記者、學者野嶋剛認為，身為藝人的櫻井翔來採訪總統這件事非常罕見，一般來說都會是由NHK這種比較嚴肅節目的記者來負責。不過，他指出，可能是傑尼斯的性侵害醜聞在台灣沒有造成太大的風波，加上「嵐」在台灣的高知名度及好形象，最後決定由櫻井翔負責。

櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）櫻井翔在總統府前做直播連線。（翻攝自X）

野嶋剛坦言，此次專訪恐導致「嵐」無法再在中國登台，櫻井翔在中國的演藝事業也會遭受波及。他點出，儘管中國政府目前沒有明確動作，但是已經有民眾自主抵制，將來有涉及櫻井翔的廣告、作品或與中國女星合作，可能會再度被掀起討論。

對此，櫻井翔所屬經紀公司STARTO娛樂低調表示，「關於節目製作過程，一概由日本電視台處理。」

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