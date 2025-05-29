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陳喬恩馬來西亞驚傳住院動刀！「肚子開3洞」媽媽竟神回一句話

陳喬恩上週到新加坡看女神卡卡演唱會。（翻攝自IG）陳喬恩上週到新加坡看女神卡卡演唱會。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳喬恩上週才到新加坡追看女神卡卡演唱會，開心變身「小怪獸」一員，沒想到返程途中竟掛病號。她昨（27日）透露，人在馬來西亞時突然腹瀉並感到劇烈胃痛，經檢查確診為盲腸炎，為了不影響接下來的工作，當天便緊急接受微創手術。

陳喬恩和媽媽的對話很有趣。（翻攝自IG）陳喬恩和媽媽的對話很有趣。（翻攝自IG）

她表示：「醫生說現在只是微創手術，傷口不大，不用擔心。」整個手術僅在腹部開了三個小洞，手術當天住院一晚，復原速度快，讓她能安心休養，也特別感謝當地醫療團隊的細心照護與準備的水果籃，「醫生說我想吃什麼都可以！」讓她覺得很貼心也很感動。

除了病況引關注，陳喬恩也分享了和媽媽之間的爆笑對話。她將手術後的盲腸照片傳給媽媽，並說明這次是微創手術，只需要在肚子上開三個小洞，沒想到媽媽竟回：「哇塞，跟雞鴨的腸子一樣耶！」讓她哭笑不得，幽默自嘲：「我覺得擺錯重點！而且這種飄的個性，多少有點遺傳。」還笑說媽媽應該平常沒少吃雞鴨腸。

貼文一出，不少粉絲紛紛留言關心她的健康狀況，也被母女之間的互動逗樂，直呼「這對母女太可愛」。

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