蘿絲拜恩、塞斯羅根續談《柏拉圖式關係》 第2季正式定檔曝劇照

蘿絲拜恩（左）與塞斯羅根回歸《柏拉圖式關係》第2季。（Apple TV+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由喜劇天王塞斯羅根和影后蘿絲拜恩一同演出的Apple TV+ 喜劇影集《柏拉圖式關係》，2023年上線後廣受好評，被譽為「年度最佳喜劇影集之一」。第2季已於日前宣布定檔，並同步釋出首波劇照。

蘿絲拜恩（左）與塞斯羅根將在《柏拉圖式關係》第2季帶來更多搞笑鬧劇與意想不到的驚喜。（Apple TV+ 提供）

《柏拉圖式關係》第2季由蘿絲拜恩與塞斯羅根繼續主演並擔任監製，暌違兩年，這對深受觀眾喜愛的摯友搭檔，將延續首季故事主軸，呈現「男女之間存在純友誼的可能性」以及異性朋友所提供的額外情緒價值，並帶來更多搞笑鬧劇與意想不到的驚喜。

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蘿絲拜恩再度飾演希薇亞，塞斯羅根也再度飾演威爾，這對深陷「中年危機」的昔日好友再度重逢，將面對事業發展、婚禮籌劃以及伴侶關係等接踵而來的新挑戰，試圖在一片混亂中成為彼此的支柱，儘管有時「靠山」也可能「靠不住」。

《柏拉圖式關係》第2季將於8月6日於 Apple TV+ 全球上線，當天首播前兩集，之後每週三更新集數。

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