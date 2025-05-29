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皮克斯新作《地球特派員》最終預告登場！尋找歸屬引共鳴

皮克斯新片《地球特派員》描述一個孤獨男孩艾立歐，意外展開星際冒險。（迪士尼提供）皮克斯新片《地球特派員》描述一個孤獨男孩艾立歐，意外展開星際冒險。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯繼去年全球狂賣、勇奪年度票房冠軍的《腦筋急轉彎2》後，今年夏天帶來全新作品《地球特派員》。電影昨（28）日曝光最終預告，宇宙級的奇幻冒險，將帶領觀眾認識熱愛太空、想像力豐富、對外星人著迷的主角「艾立歐」，尋找歸屬的主題相信也會讓許多人有共鳴。

片中孤獨的艾立歐天天幻想能被外星人綁架，當他終於許願成真，被傳送到一個來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」時，他為誤被認為是地球的領袖，必須與各種古怪的外星生命建立新聯繫，並應對一場星際危機，過程中他將發現他究竟該屬於哪裡，以及真正的自己是誰。

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電影由《青春養成記》華裔導演石之予、《可可夜總會》導演艾卓恩莫立納與短片《挖道兔》瑪德琳夏拉菲安共同編導，除了可愛繽紛的太空世界，更帶來充滿深度的故事，探索的內心的歸屬以及親情友情的感動情誼。

導演石之予形容，主角艾立歐與眾不同，「他的感受就像我們很多人一樣，孤單、被忽略、覺得沒有人真正理解自己。他認為地球上沒有他的容身之處，渴望能前往另一個世界，去那裡找到真正的歸屬。」導演夏拉菲安也補充：「他非常聰明、有熱情，但他把這股能量投注在與外星聯絡上，而不是與身邊的人建立連結。」

艾立歐在片中改裝業餘無線電，向太空發送訊號，不過真正引起外星人注意的，是一個叫「旅行者號」的衛星。導演夏拉菲安表示：「它是真實存在的，至今仍在宇宙中運行。」這顆衛星上載有著名的「金唱片」，就像是一封來自地球孩子們的「瓶中信」。片中外星人接收到這些訊息，並主動聯繫地球，「艾立歐立刻相信這是真的，他截取了訊號，並用S.O.S.回應外星人。」

艾立歐在《地球特派員》意外被傳送到來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」，與與各種古怪的外星生命建立新聯繫 。（迪士尼提供）艾立歐在《地球特派員》意外被傳送到來自遙遠星系的星際組織「共宇宙」，與與各種古怪的外星生命建立新聯繫 。（迪士尼提供）

當艾立歐被傳送至「共宇宙」時，毫不遲疑地展開了這場史詩級任務。石之予表示：「這就像夢想成真，他的反應與一般人被外星人綁架時的恐慌完全相反，他開心得不得了。我覺得這部電影完美呈現了奇想與想像力，那種充滿驚奇的氛圍。看到他終於進入太空，實現所有夢想，實在令人振奮。」《地球特派員》將於7月10日在台上映。

《地球特派員》最終預告：

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