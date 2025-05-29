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「荒唐分局」安迪山伯格演劇情片怕搞砸！飆戲凱特溫絲蕾觀眾認不出

安迪山伯格在《她眼中的世界》飾演攝影師大衛薛曼，演技大獲好評。（采昌提供）安迪山伯格在《她眼中的世界》飾演攝影師大衛薛曼，演技大獲好評。（采昌提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《她眼中的世界》改編自英國傳奇攝影師黎米勒的真實人生，由影后凱特溫絲蕾擔綱主演與監製，以喜劇影集《荒唐分局》聞名國際的「寂寞孤島」成員安迪山伯格和黎米勒一同奔赴戰場的攝影師大衛薛曼長相神似，並具有演技實力，因此受到凱特溫絲蕾邀約，挑戰非喜劇類劇情片。

安迪回憶：「剛開始有點忐忑不安，我可不想毀了這部電影。不過當一起合作之後，凱特說：『你一定會很棒的！我希望由你來演，他們也希望你來演。』於是我便答應了。我想，還有什麼機會能和她一起合作？還是這樣子的作品？而且我覺得自己適合這個角色，也非常敬佩這號人物。」

話鋒一轉，安迪不改幽默性格開玩笑補充：「我長得跟他太像了，簡直不可思議，所以我一定要演，不然他們可能沒辦法拍成這部電影。」為此他做足功課並盡可能投入角色，自然地傳遞情感，他分享：「這無疑是我演過最沉重的題材。當你來自喜劇圈時，本能會讓你想用幽默來化解沉重情緒。但在這部片裡，你必須完全敞開心扉，脆弱地投入，全然地沉浸其中，奮力詮釋。」

他的精湛演出也讓許多觀眾一度沒有認出是他，對此他也開心回應：「凱特告訴我，有些人在看完這部電影後，根本沒意識到是我演的，我覺得這可能是對我嘗試這個角色，所能獲得的最大稱讚！」《她眼中的世界》今天（29日）在台上映。

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