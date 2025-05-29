回聲樂團主唱北美公路之旅險變驚魂記 新歌被車商相中成廣告曲

回聲樂團推出新歌，也完成好幾場巡演。（回聲社提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕回聲樂團復團後演出機會越來越多，新歌還被車商相中成為廣告曲，團員也是20年來首度一起拍汽車廣告。

回聲樂團20年來首次拍攝汽車廣告。（回聲社提供）

談到新歌《我學會的物理》，是回聲樂團主唱柏蒼在美國一段公路之旅產生的靈感，他談到：「當時是往科羅拉多的高速公路上，眼前是一片隕石坑壯闊景象，頓時感到自我實在渺小，於是突然感覺到關於生命裡過不去的痛苦與執迷，事實上遠不如一個天體所留下來的足跡。」

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柏蒼也難忘在美國一段小插曲，開車時擋風玻璃突然整面起霧看不到路，差點就要上演一段驚魂記。

今年初回聲樂團從台北展開「秘密集會2.0小巡迴」，5月初也前進高雄、台南、台中演出，還有歌迷特別從日本飛來朝聖，台南場演出時，住在台南的鼓手春佑特別帶團員去品嚐在地炭烤美食，團員直呼：「好像重回年輕玩團一起相聚的美好時光。」

回聲樂團到台南演出之後還到廟前吃燒烤。（回聲社提供）

另外回聲樂團也齊聚拍汽車廣告，特地到北海岸取景，團員也親自駕駛新車享受沿海風光，大夥回憶起以前開車載滿器材趕去表演，充滿難忘回憶。

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