男星「被色誘0反應」爆隱疾？嬌妻先婚後愛慘撞牆

宋威龍（左）在《韶華若錦》常態性公主抱放閃包上恩。（LINE TV提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕宋威龍與包上恩主演古裝劇《韶華若錦》，自5月19日於LINE TV上線後強勢登頂熱播榜週冠軍。劇中，宋威龍屢次英勇救美，寵妻、護妻毫不手軟，「公主抱」更是家常便飯，外加帥氣外表，讓包上恩先婚後愛大暈船，甚至主動追求、不惜色誘，殊不知宋威龍冷靜自持，反倒讓包上恩誤以為他「有隱疾」，笑料百出。

宋威龍在《韶華若錦》飾演定北王「江緒」。（LINE TV提供）



宋威龍曾於《鳳囚凰》、《以家人之名》中有亮眼表現，這次在《韶華若錦》裡飾演定北王「江緒」，乃平定邊疆、運籌帷幄的一代將帥，為整肅朝中腐敗以身入局，政治聯姻求娶將門千金「明檀」（包上恩 飾），並接受女方提議簽署婚前契約，遵守「不得逾禮」的規定，因此當被妻子誤會「有隱疾」時，哭笑不得的宋威龍只好開啟調情模式，相約包上恩一起沐浴，更床咚對方，直言：「本王過往雖不近女色，但於夫妻之道，一切正常。」還作勢要脫衣，惹得包上恩臉紅心跳。

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宋威龍（右）在《韶華若錦》壁咚包上恩，澄清自己「沒有隱疾」。（LINE TV提供）



戲外兩人相處也十分逗趣，自曝私下稱呼對方都叫「龍龍」跟「包包」，CP感十足。宋威龍透露最難忘的一場戲，是包上恩替自己放煙火的時候，「我覺得江緒是從那個時候真正愛上明檀」，而包上恩則表示宋威龍有給自己洗頭，令她印象深刻，也誇獎對戲過程中宋威龍非常貼心，會顧慮某些戲份是否會讓包上恩覺得不舒服，展現紳士氣度。

但同時，包上恩亦笑稱：「他私下還滿愛搞怪的，很像小學生，像是會拿著之前演戲的片段來問我帥不帥，是不是就很臭屁，很像小孩子。」宋威龍則笑回：「她也是小學生！」兩人還會在片場一起唱歌，可愛互動足見好感情。《韶華若錦》LINE TV每天晚上8點熱播中。

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