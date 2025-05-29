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愛玉也有分公母！東部限定團「GDX」前進花蓮長知識 蕭秉治狂抹臉回春

丁噹（右起）、鼓鼓與蕭秉治到花蓮體驗手洗愛玉。（相信音樂提供）丁噹（右起）、鼓鼓與蕭秉治到花蓮體驗手洗愛玉。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹、「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治組成的東部限定團「GDX」，近期在花蓮有許多新鮮體驗，除了到花蓮瑞穗喝咖啡，學習沖咖啡豆的秘招，另外3人也首次體驗手洗愛玉，了解到原來愛玉也有分公母。

《GDX走花路》，節目內容充滿趣味也有知識性，丁噹、鼓鼓、蕭秉治造訪了玉里的愛玉園，學習愛玉的成長與授粉、分辨方式外，3人也親自手洗愛玉，自製出好吃的愛玉凍。

蕭秉治（左起）、丁噹、鼓鼓到花蓮秘境吃甜點、喝茶。（相信音樂提供）蕭秉治（左起）、丁噹、鼓鼓到花蓮秘境吃甜點、喝茶。（相信音樂提供）

在搓愛玉的過程中會產生滿滿的天然果膠，師傅現場示範拿果膠敷臉，丁噹一臉驚喜，拉大家一起互抹臉頰，蕭秉治也主動拿來塗臉，鼓鼓笑說：「你有吃又有抹，難怪你的皮膚越來越亮！」

另外「GDX」到花蓮瑞穗的咖啡廳，老闆特別為有沖咖啡習慣的鼓鼓準備一台「磨豆腳踏車」，讓他可以邊騎腳踏車邊磨豆。3人也去山崖邊的秘密基地野餐，品嚐用花蓮當地食材做的甜點，也喝在地茶葉泡的茶。

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