魚叉抓魚、盪鞦韆全都怕！修杰楷野外「翻車現場」曝光

修杰楷（左）跟隨獵人學校校長學習野外求生技巧。（修TIME提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕修杰楷近期開設YouTube頻道《修TIME》，一推出便引發討論。最新一集中，他前往「獵人學校」挑戰野外求生，不僅學習捕魚，還要自己尋找食材、動手野炊，整個過程堪稱一場身心極限考驗。

修杰楷到獵人學校學習捕魚。（修TIME提供）



初次嘗試魚叉捕魚，修杰楷因不忍心將魚叉刺進魚身，顯得遲疑，轉而徒手抓魚，結果卻是滿臉驚恐、動作手忙腳亂，幾度想放棄。他苦笑表示：「其實我沒很餓，不吃魚也沒關係！」

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隨後，在獵人學校校長帶領下，他體驗了山中採摘山菜、感受「山裡的浪漫」，也就是盪鞦韆。為了記錄第一視角，修杰楷拿著攝影機跳上盪鞦韆，沒想到盪得太高、太刺激，整段畫面只見他不斷哀嚎、表情猙獰。驚魂未定的他一著地便頭也不回直奔安全地帶，難得展現出膽小反差的一面。

修杰楷到獵人學校學習捕魚。（修TIME提供）



經歷了山中挑戰後，兩人開始野炊。利用先前砍下的竹子和木棍製作水杯、筷子與餐具，手作實力讓修杰楷驚呼佩服。親自料理採集的山菜，沒有任何調味，只靠大自然的原味與氛圍，修杰楷感到新奇又特別，「這整個過程真的很特別，也讓我重新思考食物與生活的關係。」

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