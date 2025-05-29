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綾瀨遙「結婚念頭」大轉變！《孤獨死》曝面對臨終方式

綾瀨遙出席《孤獨死又怎樣》記者會。（翻攝自Yahoo Japan）綾瀨遙出席《孤獨死又怎樣》記者會。（翻攝自Yahoo Japan）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕久未拍戲的綾瀨遙主演全新日劇《孤獨死又怎樣》（ひとりでしにたい）昨（28）在日本舉辦發布會，該劇改編同名漫畫，聚焦「為死去做準備」的人生，探討人類普遍而永恆的主題。

綾瀨遙飾演的角色原先見到親戚「孤獨死」，拚命想找人嫁了，卻被後輩打槍：「如果覺得結婚就能讓人安心，不是昭和時代的想法嗎？（意指太老派）」一句話讓她態度大轉變，開始考慮為生命終結做準備。

談及接演這部作品，綾瀨遙表示每個人都會面臨死亡，對於劇本故事感同身受，「當我看到一位30多歲的女性所產生的焦慮時，讓我很有共感」，還說角色很有魅力，朝著目標拚盡全力的模樣非常討喜。

綾瀨遙出席《孤獨死又怎樣》記者會。（翻攝自Yahoo Japan）綾瀨遙出席《孤獨死又怎樣》記者會。（翻攝自Yahoo Japan）

提到「理想的臨終方式」，綾瀨遙說：「如果能笑著面對死亡就好了！」表示想好好度過這一生，希望能更獨立的生活。戲中要表演歌舞的綾瀨遙，謙稱舞蹈經驗不多，不過對歌曲朗朗上口，練得很開心。

現實中，綾瀨遙和小11歲男友傑西小心翼翼交往中，先前傳出綾瀨遙為保男友事業，將婚期延後，兩人感情有增無減；《孤獨死又怎樣》預計6月在Hami Video獨家上架。

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