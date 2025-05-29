女大生戀上高中男！《Lv999的戀愛》劇組認證：這對很棒

作間龍斗（左）、山下美月在《和山田談場Lv999的戀愛》共譜年下戀曲。（天馬行空提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《和山田談場Lv999的戀愛》改編同名暢銷漫畫，由新生代人氣偶像作間龍斗、山下美月分飾男女主角，上演一場跨越虛擬與真實的女大男小戀曲。

作間龍斗以冷靜沉穩的方式詮釋冷淡高中生山田不知所措和怦然心動，山下美月則用細膩的表情與自然的節奏，展現開朗女大生茜的親切感與活力，兩人激盪出的火花讓現場工作人員直呼：「這對搭檔真的很棒！」

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山下美月在角色塑造上下足功夫。（天馬行空提供）

對於兩人首次合作，作間龍斗表示「剛開始拍攝時，我覺得我們之間的感覺就跟山田和茜一模一樣，有點陌生、有距離感，但隨著交流愈來愈多，彼此也漸漸敞開心胸，這才發現真實的山下小姐就跟茜一樣開朗大方呢！」

山下美月分享劇組在角色塑造上下足功夫，光是茜的造型就和原著作者Mashiro討論多時，她笑稱「原作中茜是金髮，但我還是嘗試染了好幾種不同的髮色，染到我的頭髮都分岔了。」

導演安川有果坦言，儘管故事背景建立在時下年輕人熱衷的線上遊戲，但本質仍圍繞著青春戀愛的純真，因此儘管是對線上遊戲一竅不通的觀眾，也能輕鬆享受其中樂趣。《和山田談場Lv999的戀愛》於6月27日在台上映。

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