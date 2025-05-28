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肖戰復仇演技大爆發 八塊腹肌太絕了

肖戰飾演的藏海挨了一刀，露出精壯腹肌療傷。（翻攝自Disney+）肖戰飾演的藏海挨了一刀，露出精壯腹肌療傷。（翻攝自Disney+）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》，戲中他飾演的藏海為了復仇入官場，形象以冷靜沉著、智勇雙全的謀士為主，並以精湛的演技和角色塑造而備受關注。

導演鄭曉龍曾對肖戰的表現給予高度評價，認為他在表演上有突破，並表示未來有再次合作的計畫。

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隨著劇情發展，肖戰多次展現肌肉連發福利，炒熱話題。

肖戰在《藏海傳》被扒衣，露出精壯的胸肌，肋骨也清楚可見。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》被扒衣，露出精壯的胸肌，肋骨也清楚可見。（翻攝自Disney+）

第一次因被童年師兄「觀風」打暈綁架，為了要進行換臉橋段，而被扒衣展現精壯的胸肌和腹部線條，並故意露出背部傷疤，與對方相認，兩人相擁喜極而泣，場面感人。

第二次藏海為了要接近莊之行，先行泡湯沐浴，背後露出清晰鯊魚肌，養眼畫面登上熱搜外，更助攻《藏海傳》流量破億。

肖戰在《藏海傳》除了展現權謀之外，也為戲展現好身材。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》除了展現權謀之外，也為戲展現好身材。（翻攝自Disney+）

相關新聞：肖戰《藏海傳》又露了 遭綁架扒衣胸肌肋骨可見

最新劇情藏海被莊蘆隱大公子莊之甫刺殺，他忍痛回侯府告知侯爺，在療傷時，更露出了養眼的八塊腹肌，肖戰的腹肌鏡頭引發熱議，還有粉絲大讚導演真懂我們。

肖戰在《藏海傳》洗藥浴，再度露出精壯的胸肌。（翻攝自Disney+）肖戰在《藏海傳》洗藥浴，再度露出精壯的胸肌。（翻攝自Disney+）

其實這也不是肖戰首次露出腹肌，這次大尺度的表現，早在半年前就開始積極訓練，並進行嚴苛的飲食控制，這次展露的腹肌雖是劇情需要，但也看出他為角色付出的努力。

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