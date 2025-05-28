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劉宇寧嗆網友不識貨說他醜 醫生對他的顏值打了驚人分數

實力派唱將劉宇寧常被網友嫌醜。（翻攝自網路）實力派唱將劉宇寧常被網友嫌醜。（翻攝自網路）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕摩登兄弟樂團的主唱劉宇寧從歌壇跨足演戲之後，雖然演了《長歌行》、《一念關山》、《折腰》等不少流量很高的古裝劇，卻因為單眼皮小眼睛被網友戲稱是古裝醜男，不過他這位古裝醜男最近很得意的嗆聲說：「說我醜的，你不識貨！」因為有醫生分析完他的長相後，對他的顏質打了驚人的分數。

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劉宇寧特別秀出醫生說他長得很英俊迷人的影片。（翻攝自網路）劉宇寧特別秀出醫生說他長得很英俊迷人的影片。（翻攝自網路）

身高189公分的劉宇寧出道以來除了身高，以及渾厚、渲染力很強的歌聲讓粉絲津津樂道之外，他跨行演戲的古裝扮相也一直都是網友討論的話題，最近他和宋祖兒主演的中國古裝劇《折腰》播出後，分別占據WeTV熱播排行榜第1名，和Netflix台灣排行榜的第2名，但還是有網友嫌他古裝造型醜。

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最近劉宇寧在直播中特別針對網友說他醜一事，拿出醫生的專業評論來反擊。他說朋友傳了一個醫生分析他長相的影片給他，特別讓大家聽聽醫生怎麼說，只見醫生為了他的顏質下了一個大標題，「劉宇寧：英俊迷人的五官、帥氣儒雅的顏值太能打了」。

劉宇寧聽到專業醫生對他長相的讚美一臉的得意。（翻攝自網路）劉宇寧聽到專業醫生對他長相的讚美一臉的得意。（翻攝自網路）

醫生一開口就讚美劉宇寧的五官輪廓長、英俊迷人全身修長、骨架均勻長腿長胳膊長脖子細腰和窄臀，比例很好，臉小還上鏡，笑起來眼底有一條細細的臥蠶，眼尾上翹，眼睛細長看起來有些無辜，高挺的鼻樑，濃密的頭髮，很有男子氣慨，比起很多陰柔系的花美男藝人，更具有廣泛性的持久的大眾接受度，是一個讓人感到溫暖，乾淨的治愈系男生，他給劉宇寧的顏質打97分。

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劉宇寧很得意的秀出醫生分析他長相的影片。（翻攝自網路）劉宇寧很得意的秀出醫生分析他長相的影片。（翻攝自網路）

一聽到醫生給他的顏質打了97分，劉宇寧激動的把電話都扔了，一臉得意的說：「沒有沒有，哪有97分，開什麼玩笑，別鬧了，最多90就行了。」看他被讚美到整個人都快飛上天，露出各種得意表表情，也把網友逗得哈哈大笑，留言說他是「寶藏男孩」、「實帥」，還有人說「醫生好荒唐，是寧粉沒錯！」一致認為劉宇寧的直播很好笑、很解悶。

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