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山田涼介「問候片」前進北捷25面電視牆 曝團體來台意願

山田涼介首張專輯《RED》台壓發行。（avex taiwan提供）山田涼介首張專輯《RED》台壓發行。（avex taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日團Hey! Say! JUMP成員山田涼介推出首張個人專輯《RED》，首週以11.5萬張銷量勇奪「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍；專輯同名主打曲《RED》由同團成員有岡大貴聯手辻村有記、伊藤賢共同創作。

山田涼介以此專輯為契機，從4月26日的靜岡・ECOPA Arena起展開橫跨日本全國6城市的個人巡演，在5月8日、9日的宮城公演，成員們特地前往現場祝賀，為即將滿32歲的山田涼介帶來驚喜。

山田涼介首張專輯《RED》台壓發行。（avex taiwan提供）山田涼介首張專輯《RED》台壓發行。（avex taiwan提供）

成員薮宏太也在X發文：「驚喜大成功！！！特地跑到仙台為你慶生！涼介！！再次祝你生日快樂！」中島裕翔也在IG寫下，「真是神仙級別啊～」附上在舞台上和後台拍攝的數張照片，讓大家感受到團內的深厚羈絆。

為感謝粉絲長久以來的支持，山田涼介錄製問候影片，將在5月29日至6月4日於台北捷運：忠孝敦化、台北車站、南京復興、西門等多個站點、共25面電視牆上播放。

影片中，山田涼介除了向台粉們表達感謝之情外，還特別提到無論是以自己個人名義還是Hey! Say! JUMP團體都非常希望能再次訪台與各位粉絲見面；《RED》台壓版已正式發行。

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