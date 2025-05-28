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台灣人最捧場 東京舞孃「63 ANGEL」登鏡頭：嚇了一跳

63 ANGEL將日本SHOW CLUB文化搬到台灣，共演出10場。（新世博國際提供）63 ANGEL將日本SHOW CLUB文化搬到台灣，共演出10場。（新世博國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本高人氣舞孃團體「ROKUSAN ANGEL（63 ANGEL）」明（29）起至6月1日在台北西門町WESTAR連演10場！首度將日本SHOW CLUB文化搬到台灣，帶領觀眾沉浸在融合華麗舞蹈、偶像風格與花魁文化的極致演出中。

團員們透露，六本木店在疫情後吸引許多來自台灣的觀眾，「海外來客最多就是台灣人！」這次能來台演出感到非常開心，還特別提到3月在台記者會的趣事：「大家都很親切，工作人員、記者、粉絲的熱情令人難忘。」

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她們還曾在夜市與粉絲即興合照並大跳招牌舞蹈，驚喜登上新聞鏡頭，直呼「嚇了一跳！」並感性表示：「希望有更多人能認識63 ANGEL的魅力，可以在台灣和大家見面，我們非常高興。」

63 ANGEL將日本SHOW CLUB文化搬到台灣，共演出10場。（新世博國際提供）63 ANGEL將日本SHOW CLUB文化搬到台灣，共演出10場。（新世博國際提供）

「63 ANGEL」前身為東京夜生活指標性場地「Burlesque 東京」，每月吸引逾萬名觀眾造訪。這次來台更以近30位舞者的豪華編制登場，號稱比東京原場還盛大。

《日本『63 ANGEL』魅惑之夜 首次海外公演》購票可洽KKTIX、全家便利商店Famiport，每場演出開始前30分鐘開放入場，入場期間不定時會有表演者出來跟觀眾互動，詳情可上主辦單位新世博國際股份有限公司官方社群。

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