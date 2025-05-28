謝盈萱「捷運上偷吃食物」 張艾嘉吐露不守規矩原因

張艾嘉今分享無酬勞客串《忘了我記得》。（果實文教基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后張艾嘉攜手導演林奕華推出舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》，今舉行開賣記者會，活動上還邀來18位果實文教基金會學員，演出這齣精心設計編排的作品。而張艾嘉近日客串「奶茶」劉若英編導的影集《忘了我記得》，和謝盈萱有場對戲，她提到自己僅看了第一集，為了力挺愛徒，當然也是無酬勞出演，「當然不可能收啊！奶茶叫我幹什麼，我就去幹什麼！」

相關新聞：李安第一眼就拒絕劉若英「不像明星」 張艾嘉力挺：走對路會被看見

請繼續往下閱讀...

相關新聞：謝盈萱每次結婚都出狀況？本人分析2台劇「和丈夫爭執」差異

這也是她繼舞台劇《華麗上班族之生活與生存》後再次碰上謝盈萱，劇中她在捷運裡碰上幾近崩潰邊緣的謝盈萱，默默給予衛生紙和糖果，這樣小小關懷的暖心陌生人。

張艾嘉（右）和謝盈萱在《忘了我記得》有短暫卻讓人印象深刻的對戲。（翻攝自Netflix）

而拍攝當下，捷運播放著「捷運上禁止飲食、嚼食口香糖或檳榔」的廣播，但謝盈萱仍將張艾嘉遞過來的梅片吃下。張艾嘉笑說劉若英並沒有告訴她這片段的意義，不過就她自己解讀，「傷心的時候，做一點不守規矩的事情，或許傷心可以轉移一點。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法