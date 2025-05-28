晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝盈萱「捷運上偷吃食物」 張艾嘉吐露不守規矩原因

張艾嘉今分享無酬勞客串《忘了我記得》。（果實文教基金會提供）張艾嘉今分享無酬勞客串《忘了我記得》。（果實文教基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后張艾嘉攜手導演林奕華推出舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》，今舉行開賣記者會，活動上還邀來18位果實文教基金會學員演出這齣精心設計編排的作品。而張艾嘉近日客串「奶茶」劉若英編導的影集《忘了我記得》，和謝盈萱有場對戲，她提到自己僅看了第一集，為了力挺愛徒，當然也是無酬勞出演，「當然不可能收啊！奶茶叫我幹什麼，我就去幹什麼！」

相關新聞：李安第一眼就拒絕劉若英「不像明星」 張艾嘉力挺：走對路會被看見

相關新聞：謝盈萱每次結婚都出狀況？本人分析2台劇「和丈夫爭執」差異

這也是她繼舞台劇《華麗上班族之生活與生存》後再次碰上謝盈萱，劇中她在捷運裡碰上幾近崩潰邊緣的謝盈萱，默默給予衛生紙和糖果這樣小小關懷的暖心陌生人。

張艾嘉（右）和謝盈萱在《忘了我記得》有短暫卻讓人印象深刻的對戲。（翻攝自Netflix）張艾嘉（右）和謝盈萱在《忘了我記得》有短暫卻讓人印象深刻的對戲。（翻攝自Netflix）

而拍攝當下，捷運播放著「捷運上禁止飲食、嚼食口香糖或檳榔」的廣播，但謝盈萱仍將張艾嘉遞過來的梅片吃下。張艾嘉笑說劉若英並沒有告訴她這片段的意義，不過就她自己解讀，「傷心的時候，做一點不守規矩的事情，或許傷心可以轉移一點。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中