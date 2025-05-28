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娛樂 最新消息

IU搭《問問星星吧》「太空人」默契尷尬 MV致敬《八月照相館》

IU新歌MV找來許楠儁演出。（翻攝自YouTube）IU新歌MV找來許楠儁演出。（翻攝自YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕IU昨（27）發行全新迷你專輯《花書籤3》，公開新歌《Never Ending Story》MV，男主角找來大勢男星許楠儁，兩人在MV有曖昧互動，幕後花絮中卻難掩滿滿的尷尬，卻讓歌迷看了甜滋滋。

IU分享，新專輯希望能喚起鄉愁和回憶，至於如果用韓國民眾都知道的電影來致敬，那肯定就是《八月照相館》了，表示導演對此想法也很滿意，就此定案。

許楠儁（左）、IU合作《Never Ending Story》MV。（翻攝自YouTube）許楠儁（左）、IU合作《Never Ending Story》MV。（翻攝自YouTube）

和IU同齡的許楠儁出道6年，接連演出韓劇《現在撥打的電話》精神科醫師、《問問星星吧》太空人等角色打開知名度，被封「最強側臉殺」男二；IU透露兩人私下沒有聊太多，僅說了「很高興見到你」之類的談話。

拍攝空檔，兩人之間有股說不上來的微妙氣氛，雙方用敬語交談，許楠儁對著鏡頭搞笑表示，「媽媽，我成功了」逗樂眾人。許楠儁說，「到現在也不敢相信，能演出IU的MV像做夢一樣，雖然時間很短暫，但能見到面還是很榮幸的。」

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