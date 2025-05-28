Andy遭勸承認劈腿比較帥 陳沂點出「最大的侮辱」

陳沂發文痛批Andy老師。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕網紅情侶Andy與家寧分手風波持續延燒，雙方你來我往在網路互揭瘡疤，引爆網友圍觀熱潮。對此，陳沂發文痛批Andy老師：「還不如直接承認劈腿不要有任何理由，我都還覺得比較帥氣。因為渣男跟帳目不清本來就是兩件事！」

針對家寧控訴交往期間遭Andy情緒控制、冷暴力，甚至劈腿多女，Andy反擊表示，家寧與男閨密「過從甚密」，才讓他心灰意冷另覓對象。但陳沂認為這番說詞根本站不住腳，指出「男閨密早已公開出櫃，出國也不是兩人世界。」反嗆Andy：「彩虹被懷疑跟女生有一腿，對他們才是最大的侮辱吧？」

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陳沂直言，家寧遲遲拿不出帳目證據，確實一如既往的爛，但這不代表Andy就能因此漂白。她強調：「Andy的錢被吃乾抹淨，他出來討公道我支持。但這跟他自己承認出軌是兩件事！」認為感情爛帳和感情劈腿，各自該負各自的責任。

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