阿沁妻赴韓出差驚傳暈針昏倒 頭部撞地手術被迫喊卡

雨絃首爾出差暈針昏倒。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿沁妻子雨絃（原藝名：花花）近日飛往南韓出差，卻遇上突如其來的意外。她昨（27日）在IG透露，「人生第一次在韓國暈倒」，疑似因抽血暈針、加上頭部撞地，讓她驚魂未定。

雨絃透露，原本準備接受一項需進行舒眠麻醉的療程，按照醫師指示事先禁食並配合抽血檢查。她坦言，自己對打針特別害怕，原以為只要撐過就好，沒想到在抽第二管血時，不慎目睹針頭，「抽完當下只是覺得很暈，應該坐一下就好，畢竟之前也沒有暈針的經驗，結果突然就暈倒了。」

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雨絃休息過後血壓恢復正常。（翻攝自臉書）

她回憶當時昏迷前的片段畫面，模糊感受到頭部疑似撞擊地板，眼前一黑前只見醫護人員趕來，並把她抬回病床處理。幸好過幾分鐘後意識便恢復，但原定手術也因此中止，她只能先行返飯店休息，語帶無奈說：「希望明天血糖可以爭氣點，不然這次就白來韓國了呀。」事後，雨絃在限時動態中曬出自拍寫下：「太好了，今天血壓正常，健健康康。」證實狀況已穩定。

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