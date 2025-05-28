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房思瑜太猛！世壯運「狂飆雙銀收官」 從龍舟殺到10K賽道

房思瑜在世壯運從划龍舟殺到10K賽道，擒下雙銀耀眼佳績。（組合照，翻攝自Threads）房思瑜在世壯運從划龍舟殺到10K賽道，擒下雙銀耀眼佳績。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會邁入尾聲，歷時12天熱血激戰，賽場留下無數動人瞬間，選手名單更是星光熠熠，其中房思瑜更從划龍舟到路跑賽，從水面比拼到賽道，最終奪下雙銀的耀眼佳績，她為自己的突破感性發聲「讓我深刻感受到，女生的身體裡有多大的力量！」

房思瑜在此次世壯運中出戰小龍舟女子200與500公尺35+組賽事，甚至一舉雙雙奪銀；此外，房思瑜在路跑10K女子40+組跑出個人最佳紀錄，最終也榮獲第6名殊榮。房思瑜透露原本只想擇一參加，結果一路划向龍舟隊、站上跑道，終於在10K完美收尾。

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房思瑜坦言這場初10K的高速挑戰真的很難，前一晚更是緊張到幾乎沒有睡，僅管手傷仍在復原中，同時又在缺乏睡眠的狀態下，導致跑起來每一步都很硬、很累，「過終點的時候幾乎站不穩，真的很暈，但我還是撐下來了。」

「這段旅程不只是突破體能和速度，更讓我深刻感受到，女生的身體裡有多大的力量。」房思瑜認為此力量並非為了證明什麼，而是來自選擇挑戰的勇氣，願意不退縮的堅持，自己也堅信真正的勇敢，是願意把自己放進還沒做過的事情裡，全力以赴、不留遺憾，「跟世界挑一場，我做到了，我們都做到了！」

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