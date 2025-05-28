晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李安第一眼就拒絕劉若英「不像明星」 張艾嘉力挺：走對路會被看見

張艾嘉分享創辦果實文教基金會的初衷。（果實文教基金會提供）張艾嘉分享創辦果實文教基金會的初衷。（果實文教基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后張艾嘉同時也是果實文教基金會的創辦人，今與導演林奕華攜手現身，帶領18位演員出席舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》的記者會。多年來致力培育表演新秀的張艾嘉回憶，當年就是她發掘了劉若英（奶茶）。即便李安曾直言劉若英「不像明星」，她卻始終堅信：「只要她走對了路，一定會被看見。」

林奕華與張艾嘉、果實學員合照。（果實文教基金會提供）林奕華與張艾嘉、果實學員合照。（果實文教基金會提供）

果實文教基金會由張艾嘉於1988年創立，深耕藝術教育至今逾三十年，始終致力於透過藝術啟發青少年、協助他們找回自我與方向。自2009年起，基金會每年都舉辦為期一週的藝術創作營，成為她一年中最重要的事之一。她常被年輕演員們純真而真誠的眼神所打動，感動到熱淚盈眶。她謙遜表示：「我沒有什麼偉大的期待，只希望他們開心地做這一行。」

相關新聞：（專題）《忘了我記得》14位超強客串卡司掀熱議！秦漢專屬「瓊瑤哏」藏其中

當年，張艾嘉力薦劉若英出演電影《少女小漁》，儘管導演李安起初不看好，認為她不具備「明星樣貌」，但張艾嘉堅持相信她的潛力。最終，劉若英憑該片奪下第40屆亞太影展最佳女主角，也正式站穩演藝圈腳步，印證張艾嘉的獨到眼光與用心栽培。

林奕華導演（左）與張艾嘉對談。（果實文教基金會提供）林奕華導演（左）與張艾嘉對談。（果實文教基金會提供）

活動中，來自果實計畫的資深成員、劇場演員古峰，以及參與張艾嘉監製新片《他年她日》的香港演員韓佩瑤，也分享了他們在果實一路成長的心路歷程。韓佩瑤提到，這次重新回到果實，距離上一次已隔了五年，對她而言像是一場全新的開始。「以前總是看向別人，這次則是回頭看向自己。」她說，在果實，能以最真誠、放鬆的狀態表達情緒與思考，不用擔心外界評價，感受到極大的自在與溫柔，「這樣的包容和善意，是讓人願意回來的原因。」

舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》將於8月30日至31日，於台北PLAYground空總劇場限量演出三場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中