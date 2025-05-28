李安第一眼就拒絕劉若英「不像明星」 張艾嘉力挺：走對路會被看見

張艾嘉分享創辦果實文教基金會的初衷。（果實文教基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后張艾嘉同時也是果實文教基金會的創辦人，今與導演林奕華攜手現身，帶領18位演員出席舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》的記者會。多年來致力培育表演新秀的張艾嘉回憶，當年就是她發掘了劉若英（奶茶）。即便李安曾直言劉若英「不像明星」，她卻始終堅信：「只要她走對了路，一定會被看見。」

林奕華與張艾嘉、果實學員合照。（果實文教基金會提供）

果實文教基金會由張艾嘉於1988年創立，深耕藝術教育至今逾三十年，始終致力於透過藝術啟發青少年、協助他們找回自我與方向。自2009年起，基金會每年都舉辦為期一週的藝術創作營，成為她一年中最重要的事之一。她常被年輕演員們純真，而真誠的眼神所打動，感動到熱淚盈眶。她謙遜表示：「我沒有什麼偉大的期待，只希望他們開心地做這一行。」

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當年，張艾嘉力薦劉若英出演電影《少女小漁》，儘管導演李安起初不看好，認為她不具備「明星樣貌」，但張艾嘉堅持相信她的潛力。最終，劉若英憑該片奪下第40屆亞太影展最佳女主角，也正式站穩演藝圈腳步，印證張艾嘉的獨到眼光與用心栽培。

林奕華導演（左）與張艾嘉對談。（果實文教基金會提供）

活動中，來自果實計畫的資深成員、劇場演員古峰，以及參與張艾嘉監製新片《他年她日》的香港演員韓佩瑤，也分享了他們在果實一路成長的心路歷程。韓佩瑤提到，這次重新回到果實，距離上一次已隔了五年，對她而言像是一場全新的開始。「以前總是看向別人，這次則是回頭看向自己。」她說，在果實，能以最真誠、放鬆的狀態表達情緒與思考，不用擔心外界評價，感受到極大的自在與溫柔，「這樣的包容和善意，是讓人願意回來的原因。」

舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》將於8月30日至31日，於台北PLAYground空總劇場限量演出三場。

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