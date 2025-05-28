《聽海湧》特訓「禁講中文一個月」 金馬男配狂練廈門腔

「台語台表演班」邀請導演孫介珩（左）與語言指導林良儒（右）分享自身創作經驗。（公視台語台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視台語台首度開辦「台語台表演班」，培養全台語戲劇演出人才，在今年在文化部支持下，首屆台北班從兩百多名報名者中遴選12人，小班制精緻培訓，課程包含演員訓練與客座講座。首堂課邀請《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒，分享語言與表演如何交織成角色的靈魂。

相關新聞：賴慧如14歲就出道「台語嚇嚇叫」！突曝最新身分揭規劃

請繼續往下閱讀...

《聽海湧》自播出以來好評不斷，並獲選為2024年台北電影節閉幕片，憑藉多語言設計，與台灣歷史深度獲得肯定。導演孫介珩指出，劇中語言選擇緊扣角色背景，例如三兄弟講高雄腔台語、日軍用關西腔日語、澳洲軍官說上層英語，全為讓角色「不出戲」。他強調：「語言能力就是表演能力的一部分。」並提醒演員：「語言錯了可補錄，夕陽錯過就沒了。」鼓勵演員信任劇組與自己的準備，把握當下精準表達角色情緒。

導演孫介珩分享演員赴日沉浸訓練的有趣故事，左起黃冠智、朱宥丞、吳翰林。（聽海湧劇組提供）

談到演員訓練，《聽海湧》導演孫介珩分享，三位主演黃冠智、吳翰林與朱宥丞在開拍前被送往日本，進行為期一個月的沉浸式訓練，全程只能使用台語與日語溝通，不准講中文。他笑說：「忘了是誰提的鬼主意，但難得的是他們真的堅持執行。」透過全台語日常交流，不僅語言能力大幅提升，也更貼近「新海三兄弟」從小一起長大的情感背景。他強調：「這不只是語言練習，更是一種角色的內化。」

施名帥非常敬業，一個字不對味就主動要求再來一次。（聽海湧劇組提供）

金馬獎最佳男配角施名帥在《聽海湧》中飾演「廈門領事」，為與三兄弟自然互動，劇組特別設計他說廈門話混泉州腔。由於缺乏現成資料，他只能與語言指導林良儒，反覆練習聲調與語感。施名帥毫無怨言，甚至在現場只要覺得聲音不對，就會主動喊重來。導演孫介珩形容：「對他來說，聲調、表情與動作是一體的，缺一不可。」他將語言視為角色的一部分，而非死背台詞，敬業態度令人敬佩。

語言指導林良儒以實戰型教學提醒學員，演戲不該只著重咬字正確，更重要的是「講台語的樣子」，因為一不小心就可能出戲。他指出，語言不只是發音，而是角色的節奏、詞彙與語氣邏輯，有些人台詞背得熟，但說出來像在「唸書」，觀眾會立刻察覺不自然。他強調：「語言是角色情緒與生活習慣的一部分，能不能像真的會說，比一字不差更重要。」

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。包含《聽海湧》導演孫介珩、語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法