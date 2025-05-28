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娛樂 最新消息

賴慧如14歲就出道「台語嚇嚇叫」！突曝最新身分揭規劃

〔記者林欣穎／台北報導〕王瑋瑜主持民視自製兒童節目《快樂故事屋》深受大小朋友的喜愛，節目多元豐富，更邀請周宇柔等藝人群一起為節目客串主持，日前則邀來賴慧如擔任配音工作。

賴慧如對自己的台語腔調、咬字，都很有自信。（民視提供）賴慧如對自己的台語腔調、咬字，都很有自信。（民視提供）

民視自6/2起固定於週一推出特別企劃，台語版的節目內容除了聘請專業台語配音老師，更邀請歌手以及八點檔女神賴慧如擔任節目主持人的配音工作。賴慧如接到邀約笑說：「除了當歌手、演員、國標舞者、主持人，現在我又增加一個身分當了配音員」，提到台語，自小跟著阿嬤長大的她，自認懂得詞彙比同年齡的人多，無論腔調還是跟咬字，都讓她很有自信。

賴慧如幫《快樂故事屋》台語配音。（民視提供）賴慧如幫《快樂故事屋》台語配音。（民視提供）

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賴慧如14歲就出道，曾參加台語歌唱比賽，她也搞笑說，「我除了可以演阿嬤，會講的台語比一般年輕人吃的米還多」，身為孩子的媽媽，也懂得孩子的語言，第一次配音處女秀，賴慧如絲毫不緊張，用故事來呈現台語，有一種莫名熟悉感。

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