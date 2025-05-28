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《機智住院醫生》鄭準元爆戀情 「傳與前女友分手後復合」他親回應

《機智住院醫生生活》鄭準元（左）傳出與姜勝賢（右）熱戀的消息，雙方也出面回應。（翻攝自IG）《機智住院醫生生活》鄭準元（左）傳出與姜勝賢（右）熱戀的消息，雙方也出面回應。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《機智住院醫生生活》中飾演「具道圓」醫生的鄭準元，近日人氣不斷攀升，感情生活也備受關注，今（28）日鄭準元傳出，與模特兒姜勝賢熱戀的消息，雙方也火速出面回應。

鄭準元（右）憑《機智住院醫生生活》人氣不斷攀升。（Netflix提供）鄭準元（右）憑《機智住院醫生生活》人氣不斷攀升。（Netflix提供）

近日韓網出現一篇爆料貼文，爆料者指出鄭準元與姜勝賢常在社群上曬出同款物品、同地點自拍，疑似隔空放閃，消息一出引來外界關注，對此，鄭準元與姜勝賢的所屬經紀公司同步否認戀情，強調雙方僅是多年好友。

相關新聞：高允貞《住院醫生生活》站穩女主角地位 韓媒：千面演員魅力

不過據韓媒調查，鄭準元與姜勝賢早在2018年就因工作相識，兩人私下互動頻繁，還常與共同朋友們出遊，業內也早有傳聞指出，兩人從2018年至今已交往7年，中間曾分手過一次，近期似乎又復合。

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