「帳本拿出來」男閨密發聲挺Andy 自爆曾借錢給家寧

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，Andy昨天拍片控訴，家寧與一位「男閨密」過從甚密，如今對方身分被起底，是位公開出櫃的男藝人、「最帥花藝師」范成章，他隨後澄清自己不喜歡女生，今（28日）也再度發聲表態立場。

范成章自爆曾借錢給家寧。（翻攝自IG）

對於Andy的指控，范成章昨天親上火線回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，被騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心」，表明自己不喜歡女生，且他與家寧的關係已漸行漸遠。

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儘管做出澄清，網友仍有諸多質疑，有人留言詢問，「你有跟曾淑惠（家寧媽媽）做過嗎？」，他則親自回應，「先不用，拜託帳本拿出來就好」，表明他在Andy與家寧的事件中，是站在Andy那邊；此外，被問及「有花過她（家寧）的錢嗎？或是她有買過什麼昂貴的精品給你？」范成章則駁斥，「沒！我還要借她錢欸笑死！」

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