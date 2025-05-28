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金鋼狼妻子正式離婚 打破沉默直指「遭背叛」

休傑克曼（左）和結婚27年的黛博拉李於2023年9月宣布結束婚姻關係。（美聯社）休傑克曼（左）和結婚27年的黛博拉李於2023年9月宣布結束婚姻關係。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「金鋼狼」休傑克曼於2023年9月和妻子黛博拉李共同宣布分手，將結束27年婚姻，外媒報導兩人本月23日正式走法律程序離婚，黛博拉李也首度正式發聲，直指自己遭背叛，受到了巨大傷害。

黛博拉李透過聲明向《每日郵報》表示，似乎間接回應多年來圍繞婚外情的傳聞。她表示「我對所有走過背叛創傷旅程的人，致上我最深的同理與關懷。這是一道深刻而難以癒合的傷口，但我相信有一股更高的力量存在無論你稱之為上帝、宇宙，或任何你信仰的指引，那股力量始終是在為我們而運作。」

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報導指出，黛博拉李在紐約提出「無爭議」離婚申請，顯示她與傑克曼已私下完成協議。有消息人士透露：「這不會出現任何戲劇化的情節，對她來說，這份協議帶來了她所需要的圓滿與放下。」該人士也表示，兩人結婚多年，在財務條件上雖有一番討論，最終達成一筆「相當可觀的配偶扶養金」，據悉涉及金額高達2.5億美金（約台幣74.8億元）

而休傑克曼和黛博拉李宣布分手時發佈的聯合聲明寫道「我們心懷感恩、愛和善意開啟下一篇章」，但之後便有傳言指出，休傑克曼婚內出軌合作音樂劇的演員莎頓佛斯特，兩人也於日前傳出已正式交往，莎頓佛斯特也和編劇丈夫泰德格里芬在走離婚程序。

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