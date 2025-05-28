許光漢當兵休假也要「見兒子」 孫可芳曝超萌互動：這乾爹不能斷聯

孫可芳（左）和劉冠廷（右）的兒子「小太陽」已經1歲2個月，許光漢主動要當乾爹。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫可芳擔任「至善30」愛心大使，今出席公益活動時，分享了她與基金會一同深入新竹五峰、尖石原鄉的探訪經驗，甚至遠赴越南中部最貧困地區，參與跨國的「陪你長大計畫」。她也談到自己的近況與育兒生活，透露許光漢是兒子「小太陽」的乾爹，不僅送上嬰兒推車，還時常陪玩、餵飯。

就連現在許光漢在台中服兵役，她和劉冠廷上禮拜才帶兒子去台中找許光漢，乾爹與乾兒子在餐廳上演餵食秀，小太陽已經會叫他「爹爹」，對這位帥氣乾爹特別喜愛。孫可芳開心表示：「你懂的，這個乾爹絕對不能失聯！」

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自從懷孕以來，孫可芳鮮少公開出席活動或接演戲劇，如今準備復出，但多接到的是媽媽角色，讓她笑說其實更想演辣妹，期待自己瘦回產前狀態。她現在離目標體重還有5、6公斤，目標是回到4字頭，之前曾一度試圖靠減肥藥快速瘦身，卻導致半夜胃痛昏倒，被緊急送醫。她說：「冠廷要顧小太陽，只能幫我叫救護車，我當時已經半昏迷。」

孫可芳久違出席活動，今現身分享了許多育兒的有趣故事。（至善基金會提供）

沒想到救護人員到場後，竟然問劉冠廷：「她是男的還是女的？」讓劉冠廷一愣，老實回答：「呃，女的。」這句話讓孫可芳當場震驚，羞到只想遮住臉，「我一定要變漂亮，我是女演員啊！」隔天便拉著冠廷去買耳環。她笑說那一句話的打擊比胃痛還大。

此外，孫可芳提到1歲2個月的小太陽現在已經很會說話，且她發現兒子似乎是「長髮控」，看到像李沐這樣的長髮女生會開心地喊：「姨，頭髮！」但面對媽媽卻時常叫錯成「哥哥」，讓她內心小受傷。她打趣說不排斥試戴假髮，但也擔心：「如果他不小心扯下來，會不會有陰影啊？」

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