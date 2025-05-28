《苦盡柑來》劇組爆壓榨演員 「不讓穿發熱衣、強制剃頭」內幕曝

《苦盡柑來遇見你》劇組近期傳出壓榨演員一事。（翻攝自韓網、Netflix提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓劇《苦盡柑來遇見你》於3月7日上線至今仍有不小關注度。看似氣氛融洽的劇組，近期卻傳出壓榨臨時演員一事，多名臨演在論壇上踢爆劇組的誇張行為，包含在冬天不准臨演穿發熱衣、強制剃髮、不供餐等，引起韓網撻伐。

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一名網友在韓媒踢爆《苦盡柑來遇見你》劇組的惡劣行為，引發熱議，知情人士表示，該劇組早就在臨演界臭名昭彰了，儘管該劇是由Netflix製作，但其實劇組很缺錢，所以除了重要演員外，根本沒有額外的成本可以撥給臨演及工作人員。

劇組的誇張行徑包含，在冬天不讓臨演穿保暖的發熱衣，因為服裝會變形；不供餐點與茶水，臨演們只能自掏腰包到附近餐廳用餐，還限時30分鐘；強迫剃髮，因為劇組嫌假髮戴起來不自然，便在沒事先講好的情況下要求演員剃頭。網友氣憤表示，當時他們一群臨演在下雪的嚴寒天氣，竟被安排到沒有暖氣的室外等待，直到現場演員看不下去，才讓他們進入有暖爐的房間休息，絲毫不把戲份較少的臨演放在眼裡。

針對醜聞，《苦盡柑來遇見你》劇組慘遭韓網撻伐，急忙於今（28）日對外回應，「目前仍在確認當時的實際狀況中」。

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