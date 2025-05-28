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娛樂 最新消息

從霸凌到重生！ 日女星罕曬「變性前舊照」：可以真正愛自己了

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星GENKING（原名：田中元輝）以網紅起家，因為其IG受關注出道，如今成為節目通告藝人。值得一提的是，8年前的今天（2017年5月28日）他遠赴泰國變性，後來不僅變更戶籍資料，也改名為「田中沙奈（SANA）」；她今天罕見曬出變性前的照片，吐露過往辛酸。

日本女星GENKING罕見曬出變性前照片。（翻攝自IG）日本女星GENKING罕見曬出變性前照片。（翻攝自IG）

GENKING在社群發文直呼，「今天是我重生的第8年」，憶起變性前的日子，她坦言，那時覺得活著好痛苦，從小偽裝自己生活，每次照鏡子都覺得「這不是我」，直到變性後，才逐漸感受到幸福。

GENKING提到，她把以前的照片都處理掉了，連一張都沒留下，直指那些是討厭的回憶。她說，當時的內心與身體完全不同，無論怎麼笑，怎麼努力，仍會覺得全世界都像是她的敵人。

GENKING指出，她在學校曾遭到霸凌，不僅被排擠，還會被輿論攻擊，甚至回到家也無法安心，沒辦法對任何人訴說煩惱，只能在淚水中入睡，滿腦子都是「為什麼我會這樣出生」這種想法，感嘆這樣活著真的很痛苦。

GENKING表示，當她動完手術，成為自己本來應該的樣子那一刻，首度覺得「我好像可以真正去愛自己了」，如今重生8年，回頭看那些痛苦的時光，她認為，那些傷害成就現在的自己。

GENKING想對過去那個害怕「不正常」的自己說，「你其實是個值得被愛的人喔」，她自我勉勵，從今以後也要驕傲地走在自己的路上，甚至能成為某個人的希望。


☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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