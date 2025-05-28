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娛樂 音樂

「田調」從萬里改到埔里有苦衷 田馥甄露面全說了：藏彩蛋

田馥甄出席保養食品代言記者會。（記者潘少棠攝）田馥甄出席保養食品代言記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄陸續完成台南鹽田，和埔里虎嘯山嵐飛行場4場「田調」Live in Life野地小巡演，不過原定6月7、8日在新北萬里的演出，延期到7月於南投埔里暨南大學開唱，剛開始引起部分歌迷反彈，但後來爆出田馥甄方面，疑似遭萬里觀光業者施壓，基於安全考量不得不取消及改變地點，今（28日）她出席代言活動，也親自回應了。

田馥甄出席保養食品代言記者會。（記者潘少棠攝）田馥甄出席保養食品代言記者會。（記者潘少棠攝）

田馥甄受邀擔任保健食品品牌代言人，今出席活動談到田調巡演一定要天時地利人和，三要素都達成才能舉辦，對於萬里場取消，她說：「我自己也覺得遺憾，忍痛取消，在相關要素無法配合，沒辦法確定百分百安全狀況下，只能忍痛割愛取消。」

至於從萬里改到埔里，田馥甄說當然知道距離變遙遠，她解釋：「很難瞬間在北部找到適合地點。」另透露：「暨南大學是我口袋名單中的彩蛋。」也因此在萬里無法舉辦下，她決定改到南投暨南大學演出。

相關新聞：田馥甄笑認是「敗家子」 驚吐「田調」巡演是最後一次

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