「小羅志祥」林宥穎涉嫌詐欺 估19人受騙、財損逾5千萬

新生代歌手林宥穎（左）神似「小豬」羅志祥。（資料照）

〔記者邱俊福／台北報導〕昔日的新生代歌手「迷你豬CY」林宥穎，當年曾因外型神似「小豬」羅志祥，引發過網路話題，去年卻涉嫌糾集友人組生基位假投資詐欺集團，鎖定曾遭靈骨塔詐騙的被害人，以有買家欲高價收購「生基位」為誘餌搭訕，取得信任後，再編造「製作金流」可節稅為由詐取金錢；刑事警察局電信偵查大隊第一隊去年底陸續逮捕林等15人到案，當中林等5人遭檢方聲押獲准，本月已依法起訴。

林宥穎遭警方壓制逮捕。（記者邱俊福翻攝）

警方調查，29歲林宥穎，2020年期間為新生代歌手，長相俊俏，神似「小豬」羅志祥，當年曾在偶像潮牌店巧遇野生「小豬」留下合照，登上媒體版面，更是直播平台人氣主播，但可能因星路未獲得進一步發展，這幾年沉溺於飲酒。

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去年中旬，林男竟糾合朋友組成詐團，打電話給曾遭靈骨塔詐騙的被害人，表達有買家欲高價收購「生基位」等殯葬商品為誘餌，隨後透過假扮業務人員以租賃高級進口車接送被害人至北市日租高級商辦進行正式買賣簽約等方式，製造假象，之後以買家突然不願購買等理由，持續跟被害人長期培養感情、博取信任。

警方查扣的瑪莎拉蒂進口跑車。（記者邱俊福翻攝）

最終，編造認識金管會、金融機構高層人士，可幫忙製作金流進行節稅等話術，向被害人面交拿取現金或匯款進入指定帳戶，詐取金錢。警方初步清查，去年中旬至10月間，至少有19人受騙、財損5469萬元，被害人大都是家庭主婦。

警方是接獲報案後，去年10月至今年4月，先後逮捕林等15人到案，查扣現金172萬元、進口跑車（瑪莎拉蒂、奧迪）2部，以及手機等大批；林男到案時還非常自豪，表達是自己自創的詐騙手法。警詢後，林男等15人以加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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