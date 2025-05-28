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娛樂 最新消息

兒子全裸露屁股林葉亭打9分 陳孝萱憔悴妝容自爆照鏡子被嚇到

電影《山忌 黃衣小飛俠》記者會；監製陳信吉（左起）、邱以太、陳孝萱、陳如山、導演蔡佳穎。（記者陳奕全攝）電影《山忌 黃衣小飛俠》記者會；監製陳信吉（左起）、邱以太、陳孝萱、陳如山、導演蔡佳穎。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《山忌 黃衣小飛俠》今（28）日舉辦媒體試片，監製陳信吉率領導演蔡佳穎，以及片中飾演「無緣一家人」的陳孝萱、陳如山、邱以太一同出席。三位演員皆有突破性表現，其中邱以太首度挑戰大銀幕全裸，媽媽林葉亭到場觀影給兒子打了9分高分。

邱以太有維持健身好習慣。（記者陳奕全攝）邱以太有維持健身好習慣。（記者陳奕全攝）

邱以太透露自己是最後一位加入劇組的演員，一開始導演找上他就有告知要全裸演出。他笑說沒有嘗試過這樣的戲路，覺得想跳脫舒適圈，但本來就有維持健身好習慣，「而且平常沒什麼機會看自己的屁股，在大銀幕上看到覺得還滿翹的！」

該場全裸戲分別在早上與下午拍攝，導演笑說分兩階段拍攝，邱以太則回憶當時「早上還有穿著內褲，下午才全脫」，現場雖然已清場，但仍有路過民眾圍觀，「還有阿伯在旁邊看，還關心我會不會冷！」讓他直呼是難忘的經驗。

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林葉亭今也到場觀影，笑曝兒子平常就愛保養的人，「他長一顆痘痘就會找我求救。」邱以太則在一旁補充：「媽媽沒給太多保養建議，覺得男生不用保養到這麼多，反而是我很常問她這是什麼？那是什麼？」至於兒子的屁股，林葉亭說平常在家也常看到，「他會光著屁股從廁所走出來，前面用浴巾擋住。」

林葉亭（左）今也到場觀影，笑曝兒子邱以太（右）平常就愛保養的人。 （記者陳奕全攝）林葉亭（左）今也到場觀影，笑曝兒子邱以太（右）平常就愛保養的人。 （記者陳奕全攝）

片中陳如山、陳孝萱和邱以太飾演一家人，但兩人都沒有和邱以太對到戲，陳如山雖笑說兩人首次見面，但也透露20多年前應該見過1、2歲的他，「因為他媽媽是四分衛第一張專輯的造型師！」

陳孝萱在片中挑戰喪子的母親。（記者陳奕全攝）陳孝萱在片中挑戰喪子的母親。（記者陳奕全攝）

陳孝萱在片中挑戰喪子的母親，全程幾乎沒上太多妝，甚至要扮憔悴，她透露一開始不知道自己被化成什麼樣子，「經紀人看到說我好可憐，我直到上洗手間照鏡子才被自己嚇到！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

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