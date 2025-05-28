幫家寧逆轉勝？蔡阿嘎揭「5大劇本」：一定能讓Andy翻車

蔡阿嘎列5大劇本，影片拍攝方式致敬家寧影片引網友關注。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕昔日網紅情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，互相在網路發片爆料，兩人分手內幕浮上檯面，雙方互相指控對方有出軌嫌疑，越演越烈，而百萬YouTuber蔡阿嘎緊跟話題，今（28）日與團隊成員「洪+0」模仿家寧拍片方式，引起網友關注。

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蔡阿嘎稍早上傳新片，標題為「+0逆轉勝！蔡阿嘎的五大劇本，Andy準備要翻車了？」還找來與家寧名字相似的洪+0，片中蔡阿嘎表示，自己準備了5個版本的劇本，要讓家寧逆轉勝，針對侵占款項、劈腿、頻繁高額消費、奶奶事件，以及最後則是想對Andy說的話，蔡阿嘎還說：「太鬼了！這肯定可以逆轉勝的五大劇本，嘎哥都幫+0準備好了，接下來就靠你自己了+0，加油！一定能讓Andy翻車的！」

蔡阿嘎列5大劇本，影片拍攝方式致敬家寧影片引網友關注。（翻攝自YT）

事實上，家寧前晚指控Andy交往期間出軌多名女性、對她情緒控制與冷暴力，隨後Andy也不甘示弱回擊，間接承認與他人發生感情流動，但強調是女方與男閨密「過從甚密」在先，還指控自己被當成「提款機」與「工具人」，才會選擇分手。

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