陶晶瑩主持金馬遭神祕勢力打壓？網友狠戳痛點「單純妳不紅了」

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶晶瑩近日被網友敲碗希望她重拾「三金」典禮主持棒，她卻語出驚人表示不是不願意，而是「被禁止」。她昨出席活動時，坦言當年主持機會突遭抽手內心很受傷，質疑背後是有藏鏡人在操控此事，但未經證實且不清楚對方身分。此事引發討論，有網友在threads上分享看法，認為金馬早就改走年輕化策略，而非是背後有神祕力量。

陶晶瑩。（資料照；記者胡舜翔攝）

陶晶瑩透露2018年主持完金馬後，原本與某電視台達成短暫休息後回歸的協議，卻遭對方臨時改口「好像不行」，令她當場錯愕，無奈想好好工作，不想牽扯到任何「立場」，畢竟自己多年來始終專業敬業。

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儘管陶晶瑩疑似暗指有「神祕勢力」阻礙她重返三金舞台，但有網友分析指出，近年金馬獎明顯朝年輕化邁進，自2019年後甚至連續兩屆無主持人，2021至2024年則邀請林柏宏、謝盈萱、黃路梓茵、劉冠廷等人氣演員擔任主持人，看不出被打壓的跡象，「這就是金馬主辦方改變典禮的方向，找年輕有人氣的演員來主持，好吸引年輕族群，跟陶晶瑩同輩的吳宗憲、蔡康永等，這幾年也都沒主持金馬。」更直言：「就單純妳不紅了，沒有新的代表作，所以主辦方找有人氣的新人來主持而已。」

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