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娛樂 最新消息

AV女優丘咲愛米莉宣布懷孕 自爆是「單親媽媽」震驚老司機

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年34歲的日本AV女優丘咲愛米莉（丘咲エミリ）擁有亮眼外貌，以及D級傲人上圍，深受粉絲喜愛；她過去承受不住拍片壓力，一度宣布引退，直到2017年才重返暗黑界，如今傳出懷孕消息，讓不少粉絲感到震驚！

AV女優丘咲愛米莉宣布懷孕消息。（翻攝自X）AV女優丘咲愛米莉宣布懷孕消息。（翻攝自X）

丘咲愛米莉昨（27日）在社群發文透露，今年夏天將迎來一位男寶寶，她目前已經懷孕27週，孩子相當有活力，前陣子還攻擊她的肋骨，讓她痛得大叫。她坦言，從懷孕以來，身體狀況一直不太好，每一天都很辛苦，即將熬過孕吐期還是有強烈的嘔吐感。

丘咲愛米莉提到，昨天不幸閃到腰，導致身體動彈不得，身為「單親媽媽」的她，還要照顧兩隻毛小孩，當下感到非常慌張。不過，經過休息，今天狀況好了許多，但是因為現在有孕在身，沒辦法照射X光明確診斷，醫生認為，應該是懷孕導致骨盆錯位引起。

相關新聞：曾瞞未婚夫拍片遭解除婚約 「I級AV女優」宣布引退吐露原因

丘咲愛米莉感嘆，不管發生什麼事，都只能咬牙撐過去，「真心覺得這世界上的媽媽們都超厲害的，光是活著就已經用盡全力了。」

AV女優丘咲愛米莉宣布懷孕消息。（翻攝自X）AV女優丘咲愛米莉宣布懷孕消息。（翻攝自X）

有不少人好奇，為什麼孩子還沒出生就沒了父親？台灣AV達人一劍浣春秋指出，丘咲愛米莉在社群上的說法是「選択的シングルマザー」，也就是自願成為單親媽媽，現在的她已經是高齡產婦，過去也曾接受不孕症治療，現在的她希望靠著「生子後」扭轉乾坤，破除厄運讓好運旺旺來，雖然不安，但她會努力的！

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