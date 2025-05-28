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「韓版邱淑貞」捲黑函拒談李多慧！來台轉型宣布：不再跳啦啦隊

全恩菲未來將以藝人身分在台活動。（記者胡舜翔攝）全恩菲未來將以藝人身分在台活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕有「韓版邱淑貞」之稱的全恩菲，去年因12強賽在台掀起熱度，今年正式來台發展，並在經紀公司安排下定居台灣。她今（28）以公益大使身份前往紅心字會廣慈日間照顧中心，陪伴長者包粽子提前慶端午，也回應外界關注的「黑函事件」，並透露未來將以藝人身份活躍台灣演藝圈。

全恩菲表示，原先來台是以啦啦隊身份應援，但因遇到願意支持她夢想的公司，決定轉型為藝人，目前正準備音樂作品，期盼登上台灣跨年舞台。現場被cue演唱，她笑稱「暫時還無法透露太多，希望大家之後多關注。」

全恩菲對於黑函事件，感謝外界對她的關心。（記者胡舜翔攝）全恩菲對於黑函事件，感謝外界對她的關心。（記者胡舜翔攝）

針對與李多慧關係及「黑函事件」，她表示：「我反而驚訝很多人關心這件事，心裡非常感謝，想用更好表現讓大家看到，感謝關注我的人。」對進一步追問則選擇迴避，並強調目前沒有回球場打算：「本身很喜歡運動賽事，也會關心、去看，如果有機會一起表演也不排斥，不過以藝人為中心，不是以啦啦隊。」

談到在台生活，她透露與李雅英、邊荷律保持聯繫，彼此會互相打氣。生活方面則指出，台灣水質與韓國不同，皮膚敏感需使用濾心過濾。不過飲食方面適應良好，最愛海底撈火鍋：「韓國也有海底撈，晚上很常去，台灣也有非常開心。」

全恩菲（左）陪伴長者包粽子提前慶端午。（記者胡舜翔攝）全恩菲（左）陪伴長者包粽子提前慶端午。（記者胡舜翔攝）

身高161公分、體重41公斤的她，靠跳舞與運動維持體態：「平常練習一直跳舞，運動量很夠，一天只吃一餐，配合運動做管理，沒有特別多減重。」至於端午節行程，她笑說將專注練習與錄音，積極準備未來活動。

首次在台過端午，全恩菲以中文說出「端午節快樂」、「粽子」、「香包」、「滑龍舟」、「立蛋」等詞，展現滿滿誠意。現場也挑戰包粽，在長者協助下順利完成人生第一次，笑稱雖舞感不錯，包粽子卻是手忙腳亂、糯米和餡料全滿出來，場面相當逗趣。

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