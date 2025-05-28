Karina衰捲政治立場疑雲 SM隔日才道歉挨轟「公關災難」

aespa隊長Karina近日捲入政治立場爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓近期為選舉期間，許多藝人在發布貼文及發言時都會較謹慎，以免捲入政治敏感話題。大勢女團aespa的隊長Karina於27日發布一則貼文大踩政治敏感地雷，引發不小爭議。對此，經紀公司SM娛樂隔1日才現身致歉，遭批「也太慢了」、「隔天才道歉根本是公關災難」。

Karina因一身紅黑配色穿搭、胸前的數字引發爭議，經紀公司也於今日發布道歉聲明。（翻攝自韓網）

Karina於27日更新IG貼文，只見她身穿黑紅配色夾克、胸前印有數字「2」、配文還打上「玫瑰」表情符號，令人忍不住聯想到南韓保守黨「國民力量」的黨徽及色彩，發布貼文後不久Karina發現造成誤會，已於第一時間刪除照片。今（28）日，經紀公司SM娛樂也發布道歉聲明，表示Karina只是單純在社群上分享日常，並沒有其他意圖，對於造成的誤會深感抱歉，未來公司將更加注意，防止類似事件再次發生。

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不過時隔1日才道歉，被不少粉絲批評「別人都已經拿來作文章了，也太慢了」、「聲明文這麼短有什麼好拖這麼久的」、「隔天才道歉根本是公關災難」。

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