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家寧控Andy劈腿做賊喊抓賊？作家翻白眼開嗆：快把錢吐出來

Andy與家寧分手後各自成立新頻道。（翻攝IG）Andy與家寧分手後各自成立新頻道。（翻攝IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕昔日網紅情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，互相在網路發片爆料，事件持續延燒。家寧前晚指控Andy交往期間出軌多名女性、對她情緒控制與冷暴力，隨後Andy也不甘示弱回擊，間接承認與他人發生感情流動，但強調是女方與男閨密「過從甚密」在先，還指控自己被當成「提款機」與「工具人」，才會選擇分手。對此，兩性專家欣西亞在社群上評論此事，直指家寧是「做賊喊抓賊」。

欣西亞不滿家寧「轉移焦點」混淆視聽，她表示：「現在發展到『寧的轉移』，試圖把重點拉回Andy交往期間感情流動的問題，真是讓人翻白眼。感情歸感情、侵占歸侵占，請先把帳冊交出來，把該還的錢還清，其餘的以後再談。」

欣西亞直言，從目前雙方影片與說法來看，家寧恐怕也不是全然清白，「做賊喊抓賊、惡人先告狀。戲演得這麼爛，吃瓜群眾沒吐口水已經很好了，還想博取同情？」她更狠酸對方：「有功夫寫劇本，卻沒時間交帳本。趕快把錢吐出來還人家，才是正道。」

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