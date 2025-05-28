黃子佼傳離婚孟耿如！簡嫚書認革命情感：同群組私下關心

簡嫚書今擔任逆風零錢捐代言人，關懷逆境中的青少年。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕簡嫚書今擔任逆風零錢捐代言人，關懷逆境中的青少年。她2018年曾跟孟耿如合作賴聲川舞台劇《花吃花》，當時孟耿如經歷弟弟輕生的打擊，但身為3人女主角之一的孟耿如最後依舊堅強忍淚上場演出，加上2人都先後當媽，話題頗為投緣，也有革命情感。簡嫚書今透露當時有一個群組仍保留至今，因孟耿如這2年受黃子佼性犯罪事件波及，簡嫚書坦言有私下關心她，但對離婚一事並不知情。

另外，簡嫚書過去曾多次與宥勝合作戲劇，對於他曾試圖復出但狼狽離開，她正色直言：「都是成年人了，要為自己行為負責。」簡嫚書認為公眾人物有很大的社會責任，「我不敢說我最認真，但一直滿努力反省自己言行恰不恰當」。她的16型人格是「INFJ」，自嘲：「我內耗到不行，有時甚至焦慮到會失眠的程度。」

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簡嫚書今擔任逆風零錢捐代言人，關懷逆境中的青少年。（記者蕭方綺攝）

然而黃子佼、宥勝兩人的犯罪行為，引發社會大眾對於「禍不及家人」的探討。簡嫚書認為「不攻擊小孩是絕對的」，每個成年人過去也許曾被不好的對待，但「不該被傷害過就去傷害別人」，只希望孩子能在健康健全環境下長大，其他的也不好多說什麼。

她提到自己小二時父母離婚，她跟弟弟像皮球一樣被踢到各個親戚家，光轉學就高達5次。顛沛流離多年沒走歪路，她認為一部木村拓哉主演的日劇有關，裡頭有個辛苦生存的小孩大喊：「你們不要可憐我！我一點都不可憐！」給了她力量。

她讀北藝大時要辦助學貸款，結果爸爸酒醉大鬧銀行，讓她連頭都抬不起來。但因為長相精緻，常被同學說：「妳就是個千金小姐，哪能理解現實是什麼？」讓她內心宇宙默默大爆炸。今天這場逆風活動，讓簡嫚書覺得當年要時也受到協助，說不定可以更不費力走上正途。

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