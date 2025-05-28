陳子強半夜胸口爆痛驚醒 遭醫警告「恐半身不遂」

陳子強分享半夜胸痛驚醒靈感爆發，把太極融入藝術。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名武打男星陳子強以童星身分出道，為明華園第三代，長年拍攝武打戲導致滿身是傷，為此開始作畫養身。近日陳子強在《聚焦2.0》分享半夜胸悶痛到驚醒，感到呼吸困難，近幾年來身邊又有許多朋友因心肌梗塞過世，擔心自己變成下一個，因此到各大醫院做檢查，卻查不出病因。

為了保養身體，陳子強開始學太極拳，還拾起畫筆創作，把功夫及養生結合藝術，讓自己在胸口撕心裂肺時動起來，還在節目上露了一手，挑戰顛倒畫，震驚全場。

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陳子強以高超畫技創作「武打巨星」李小龍肖像，驚豔全場。（年代提供）

由於陳子強常拍攝武打戲，導致身上多處受傷，曾因舊傷爆發被醫生警告：「若再不保養，恐會半身不遂。」陳子強分享有次在半夜呼吸困難、胸口悶痛瞬間驚醒，他擔心自己繼續睡覺會發生意外，決定動身畫畫，當晚他在胸痛時靈感大爆發，將功夫「太極拳」透過作品呈現出來，完美呈現「痛並藝術著」的精神。

陳子強錄製現場挑戰顛倒畫，獨特技巧引發眾人讚嘆。（年代提供）

近幾年來陳子強身邊數名朋友因心肌梗塞而過世，使他不得不重視胸痛問題，跑遍各大醫院做心電圖、超音波等檢查，卻查不出病因，只好想辦法自救，下定決心學習太極拳保健身體，期間還拿起畫筆創作。心臟名醫蘇上豪醫師補充，感到胸痛、心跳加速、喘不過氣，應趕快打求救電話。

陳子強在錄製現場大展身手，挑戰蹲馬步創作顛倒畫，把功夫和藝術融為一體，更邀請主持人高文音共同完成作品，起初來賓還無法辨識作品主題，直到將畫作180度翻轉後，震驚全場，畫中的李小龍神韻相當傳神，獨特的畫風引發現場一片讚嘆。

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