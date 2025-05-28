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5566全員當兵？彭小刀入伍4個月被驗退 親吐背後原因

彭小刀今出席共享汽車公益活動。（記者侯家瑜攝）彭小刀今出席共享汽車公益活動。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕47歲5566成員彭小刀為備戰世壯運，報名100公尺短跑項目，卻因練習過度不慎導致左腿腓腸肌中度撕裂。他今出席共享汽車公益活動擔任大使，受訪坦言受傷瞬間疼痛難耐，甚至「聽到聲音」，一度以為阿基里斯腱斷裂，所幸經診斷為肌肉撕裂，讓他直呼「謝謝老天爺」。

彭小刀難過無緣世壯運。（記者侯家瑜攝）彭小刀難過無緣世壯運。（記者侯家瑜攝）

彭小刀表示，原本醫師預估一個月可恢復七成，目前雖能跳但仍無法奔跑。他坦言對無法參賽感到失望，「看到訓練的夥伴們都能如願參賽，我真的有哭。」更透露原本還想報名籃球項目，與JR、王陽明等人同場競技，如今只能暫時作罷。

談及近期演藝圈「閃兵」爭議風波，彭小刀則低調表示自己當年確實服過兵役，儘管帶傷入伍，仍完成了四個月陸軍訓練，「那時候的兵制是一年10個月，我當初是帶傷去當兵的，脊椎有受過傷，後來就是慢慢檢查，然後驗退。」至於對閃兵藝人的看法，他強調對他人狀況不便置評，「每個人都有自己的處境，我不評論別人。」

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