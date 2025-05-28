晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰曝當26年董事長「資助3千人」 險些斷炊交棒曝內情

白曉燕基金會28周年，白冰冰（前排右三）出席董事會，內政部警政署長張榮興（前排左三）親臨現場。（長興影視提供）白曉燕基金會28周年，白冰冰（前排右三）出席董事會，內政部警政署長張榮興（前排左三）親臨現場。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白曉燕基金會成立至今28年，成立警察子女獎助學金，至今資助除3200多名警察子女，白冰冰擔任8任、26年的白曉燕基金會董事長，在前年卸任時改當董事，回想28年基金會經營的甘苦，她說：「現在景氣不好，已經10幾年沒有人捐款，都是靠著董事出錢出力，所以想特別在這集《誠懇逗陣》來感謝一下大家。」

白冰冰透露白曉燕基金會在第6年時差點斷炊，當時是書法大師張炳煌召集了知名畫家李奇茂、江明賢等人捐出書法和畫作義賣，募得600萬元，才讓基金會得以繼續生存。」白冰冰當時花了50萬元買了一幅大師李奇茂的畫作，「我是做好事有好報，那幅畫增值不少。」

白曉燕（左）是白冰冰一輩子的痛。（長興影視提供）白曉燕（左）是白冰冰一輩子的痛。（長興影視提供）

白冰冰化悲慟為力量，希望未來不要再有任何一個母親，遭遇到與她相同的痛，因此基金會以「營造安居樂業的社會、讓孩子平安長大」為主要宗旨，還成立了「警察子女獎助學金」，幫助警察子弟，基金會過去也曾推動「聆聽失護兒心鈴」專案，召募及培訓了來自不同角落，但卻有一顆同樣熱忱、奉獻之心的義工與陪讀老師，走入育幼院輔導原生家庭生變，得不到妥善照顧的「失護兒」。

白曉燕基金會28年來資助了3200多名警察子女，其中很多受資助者可能不知道白曉燕是誰？白冰冰說：「重提舊事對我來說很難過，很多受資助的孩子還不到28歲 ，根本不知道白曉燕事件。」

白冰冰化悲慟為力量，熱心公益。（長興影視提供）白冰冰化悲慟為力量，熱心公益。（長興影視提供）

每年白冰冰都會收到很多受資助警察子女給的感謝函和影片，但基於尊重她不便曝光，但她印象深刻的是有個孩子原本因為父親因公殉職，因此對於這於警察這個職業有很多不滿，後來慢慢可以理解，最後立志要考警察大學。

關懷犯罪被害人也是白曉燕基金會重要的工作目標，白冰冰一直很關心因白曉燕案殉職的曹立民的未婚妻和遺腹子，她說：「當時我自顧不暇，但我一直有在關心，知道警方有安排她在警察機構當工友，也知道有其他基金會在資助他們。不過我還是很想知道他們的近況，會努力看看可不可以聯繫到他們。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中