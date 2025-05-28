白冰冰曝當26年董事長「資助3千人」 險些斷炊交棒曝內情

白曉燕基金會28周年，白冰冰（前排右三）出席董事會，內政部警政署長張榮興（前排左三）親臨現場。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白曉燕基金會成立至今28年，成立警察子女獎助學金，至今資助除3200多名警察子女，白冰冰擔任8任、26年的白曉燕基金會董事長，在前年卸任時改當董事，回想28年基金會經營的甘苦，她說：「現在景氣不好，已經10幾年沒有人捐款，都是靠著董事出錢出力，所以想特別在這集《誠懇逗陣》來感謝一下大家。」

白冰冰透露白曉燕基金會在第6年時差點斷炊，當時是書法大師張炳煌召集了知名畫家李奇茂、江明賢等人捐出書法和畫作義賣，募得600萬元，才讓基金會得以繼續生存。」白冰冰當時花了50萬元買了一幅大師李奇茂的畫作，「我是做好事有好報，那幅畫增值不少。」

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白曉燕（左）是白冰冰一輩子的痛。（長興影視提供）

白冰冰化悲慟為力量，希望未來不要再有任何一個母親，遭遇到與她相同的痛，因此基金會以「營造安居樂業的社會、讓孩子平安長大」為主要宗旨，還成立了「警察子女獎助學金」，幫助警察子弟，基金會過去也曾推動「聆聽失護兒心鈴」專案，召募及培訓了來自不同角落，但卻有一顆同樣熱忱、奉獻之心的義工與陪讀老師，走入育幼院輔導原生家庭生變，得不到妥善照顧的「失護兒」。

白曉燕基金會28年來資助了3200多名警察子女，其中很多受資助者可能不知道白曉燕是誰？白冰冰說：「重提舊事對我來說很難過，很多受資助的孩子還不到28歲 ，根本不知道白曉燕事件。」

白冰冰化悲慟為力量，熱心公益。（長興影視提供）

每年白冰冰都會收到很多受資助警察子女給的感謝函和影片，但基於尊重她不便曝光，但她印象深刻的是有個孩子原本因為父親因公殉職，因此對於這於警察這個職業有很多不滿，後來慢慢可以理解，最後立志要考警察大學。

關懷犯罪被害人也是白曉燕基金會重要的工作目標，白冰冰一直很關心因白曉燕案殉職的曹立民的未婚妻和遺腹子，她說：「當時我自顧不暇，但我一直有在關心，知道警方有安排她在警察機構當工友，也知道有其他基金會在資助他們。不過我還是很想知道他們的近況，會努力看看可不可以聯繫到他們。」

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