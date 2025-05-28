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李亞鵬欠1.8億鉅債 被爆二度離婚小19歲嫩妻鬆口真相

李亞鵬2022年梅開二度，娶小他19歲世界小姐中國區冠軍海哈金喜，育有1女。（翻攝自微博）李亞鵬2022年梅開二度，娶小他19歲世界小姐中國區冠軍海哈金喜，育有1女。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／台北報導〕王菲前夫李亞鵬2022年梅開二度，娶小他19歲世界小姐中國區冠軍海哈金喜，李亞鵬這2年屢傳投資失利，更有一說他欠下4千萬人民幣（約1.8億元台幣），近日又爆出和海哈金喜婚姻岌岌可危。

海哈金喜27日拍片與網友互動，粉絲直搗關鍵問題：「妳好久沒和哥同框，離婚了嗎？」當場，海哈金喜逗趣脫口「確實…」，下一秒立刻澄清：「我們確實很久沒在一起。」但她強調並非很久沒在一起就是離婚，也間接粉碎外界指2人婚變不實傳聞。

海哈金喜有著175公分高挑身材，是世界小姐選美出身，嫁給李亞鵬之後育有1名女兒，經常在社群平台分享家庭日常，社群擁有逾78萬粉絲追蹤。海哈金喜日前曾在影片中表示李亞鵬正在出差，因此搬家事宜由她負責，「唉，經濟不好，縮減開支，也是家裡要面對的事。」強調雖然換屋，但只要一家人在一起，「溫馨最重要！」

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