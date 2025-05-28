家寧遭Andy指控跟男閨密太好 事後「心虛做1事」被抓包

Andy控訴家寧（左）曾與男閨密范成章（右）過從甚密，雖對方稱自己不愛女生，但仍有大批網友不買單。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前百萬YouTube團體「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手後隔空互撕。Andy昨（27）日拍片控訴，家寧曾與男閨密范成章過從甚密，雖對方澄清自己是同志，不愛女生，但仍有大批網友不買單。此外，更有眼尖網友發現家寧在Andy爆料後，將IG上和范成章的貼文及限時全都刪除，引發外界抨擊「有鬼才會刪除」、「根本作賊心虛」。

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網友在Dcard針對家寧遭控與范成章過從甚密一事展開討論。（翻攝自Dcard）

家寧的IG有和范成章大量同步的貼文及限時，如今已全遭刪除。（翻攝自Dcard）

家寧的IG有和范成章大量同步的貼文及限時，如今已全遭刪除。（翻攝自Dcard）

一名網友昨（27）日在Dcard發文指出「家寧跟范成章有段時間瘋狂貼出去玩的限動或文章，因為最近家寧爆料Andy出軌，我就回去看家寧的IG，結果發現合照都不見了欸！」，令眾多網友直呼「有鬼！」、「被抓包才趕快刪，當惡人也不當聰明點」、「管他是不是gay，跟生理男生單獨出國一個月是我早就分了，Andy真的是聖人欸」。

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