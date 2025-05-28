謝盈萱每次結婚都出狀況？本人分析2台劇「和丈夫爭執」差異

謝盈萱（左）和霍建華在《忘了我記得》的情感糾葛讓人心疼。（Netflix提供）





〔記者蕭方綺／台北報導〕秦漢、謝盈萱主演的Netflix影集《忘了我記得》上線48小時內直衝Netflix台灣區域影集每日排行榜第一名、香港每日排行榜前十名。謝盈萱完美詮釋「生活不順的大齡女」的角色程樂樂心境上的無奈與困難，許多網友也笑說「怎麼謝盈萱每次結婚都會出狀況」，紛紛好奇在詮釋《影后》與《忘了我記得》兩次和丈夫爭執的戲份，有什麼樣異同之處？謝盈萱分享：「兩位導演與編劇都有不同對於婚姻或者中年關係的解讀，爭執的導火線有所不同，兩組對應出的夫妻群像也不同。」

謝盈萱（右）、秦漢主演的《忘了我記得》上線後，獲得大批網友好評。（Netflix提供）





她表示戲劇都有核心上要探討的問題，《影后》的「薛亞之」放不下的是多年與她一起打拼的夥伴，在最後這個夥伴與她之間的信任關係因為對方的自卑引發連鎖效應而結束。《忘了我記得》的「程樂樂」和老公張凱是生活價值觀的不一致，對於程樂樂來說正需要在混亂人生中得到認同與站在同一陣線的理解，但身邊的夥伴無法給予，這段爭執並沒有要討論對錯，只是呈現兩種價值觀的衝撞。

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劉若英（左起）找來秦漢、謝盈萱主演的《忘了我記得》上線後，獲得許多好評。（Netflix提供）





而她戲裡面對婚姻失敗、照顧爸爸的狀況，謝盈萱認為角色詮釋是一種處境，「她是在生活瑣事裡忙忙碌碌的人，更多是疲憊，也許是面對中年離職時突然理解自己在工作能力上的平庸，生活裡的平庸，加上照護者的身體跟心理的疲憊，她沒有推進自己的動力，只能在鋪天蓋地的一件件狀況去盡力一一解決，對我來看這樣的狀況不分男女。」

她也分享：「我有收到正在經歷相同事情戲友的私訊。能夠透過這個戲做到某種轉化，陪伴，或者發聲，我覺得已經完成這齣戲的目標。」

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