李佳穎懷孕「腫到五官變形」崩壞照流出！狂減7公斤罕曬川字腹肌

李佳穎罕見展現傲人纖細體態。（美体專科提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕升格為新手媽媽的李佳穎日前才在社群發布去澳門旅行吃吃喝喝的照片，也罕見在社群曬出好身材照，照片中她穿著紅色兩截式洋裝，露出纖細四肢與平坦小腹，與過去穿寬鬆服裝的風格差很大，網友讚嘆「根本少女」，李佳穎得意說：「從備孕到懷孕期間，全身都圓滾滾，加上40歲之後代謝幾乎停擺，產後一度減不下來，當時許多網友還笑我是上了年紀的女人，連老公都曾說我肚子有點像青蛙，現在恢復身材了，看你們還敢不敢再笑我！」

李佳穎曾被老公說肚子大到像青蛙。（美体專科提供）



談到如何找回現在的川字線，她表示：「其實產後媽媽瘦身真的非常困難，前1、2個月都還有往下降，但到了第2個月就開始卡關，後來我透過營養師，2個月就順利減了7公斤。」她更開心笑說原本是目標產後1年瘦身成功耶，沒想到才半年就達成了，「而且還在澳門開心吃美食，也完全沒復胖，我老公看到我變瘦，也喊著要一起減！」

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李佳穎升格新手媽媽半年，分享瘦身心得。（美体專科提供）



總是甜美童顏形象的李佳穎坦言，年輕時為了完美上鏡，花了不少力氣在控制體態，因為她有嬰兒肥，一上鏡就先胖臉。回想過去甩肉辛酸史，她回憶道：「過去拍《桃花小妹》、《料理情人夢》，我一天只吃半餐，餓就喝豆漿，真的很痛苦，而且很快就胖回來了，整個人也很不健康，現在當媽媽了，我要瘦也要健康的瘦才行。」

談到過去外型變腫的心情，李佳穎笑說：「哎，我備孕就開始變胖了，產後更扯，肚子縮不回去肉還很鬆，一度以為真的沒救了。不只網友會講，像我的造型師團隊，每次幫我做妝髮都說我很美很OK，給我很滿的情緒價值，結果我現在生完變瘦了，她們才敢說實話，居然說我那時是腫到五官變形的女子耶！」

李佳穎俏皮稱老公當時更直接說她「肚子很大像青蛙」，但她補充解釋：「當然他不是嫌棄我，就是跟我說實話，讓我更有減肥的動力！」李佳穎懷孕時很少吃甜食，就連愛喝的珍珠奶茶也戒掉，沒想到產後變成報復性的吃甜食，「更神奇的是我還上迷戀吃大福，一次都吃3、4顆才停。」她也分享其實產後三個月不太適合過量運動，主要靠「吃」來調整體態，一定要三餐正常、水量喝足。

聊到瘦下來後的心願，她得意表示：「我之前發瘋買了很多細肩帶洋裝，但當時太胖都不敢穿，今年夏天我要把辣妹風的洋裝都穿回來，好好展現身材！」

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